Dans une interview accordée à la chaîne ABC, Ashleigh Barty a fait part de son objectif numéro 1 dans sa carrière : « Mon rêve, sans aucun doute, est de gagner Wimbledon. C’est certainement ce que je veux le plus en ce moment. Je travaille très dur pour qu’à tout moment, je puisse me battre pour le titre au All England Club. J’ai déjà réussi à gagner ce tournoi dans la catégorie junior et c’était très spécial. Cela m’a donné une idée de ce que c’est vraiment que de gagner là-bas. » Il reste du travail à l’Australienne, car son meilleur résultat sur le gazon anglais est un huitième de finale.

La numéro 1 mondiale compte un titre du Grand Chelem à son palmarès, c’était à Roland-Garros en 2019 : « Pour être honnête, je ne sais même pas comment j’ai réagi. Je sais que j’ai eu le sentiment que ce qui se passait n’était pas réel. De nombreux moments de ce match sont un peu flous et dans la dernière partie, j’étais un peu perdu. Ce que j’ai fait, c’est me retourner et regarder toute mon équipe qui célébrait ma victoire en finale. Je n’oublierai jamais ce moment. »