Dans une interview donnée à la chaîne ABC, Ashleigh Barty s’est exprimée sur ses débuts dans le sport. À l’époque, elle hésitait encore entre le criquet et le tennis : « J’étais très jeune et j’avais juste besoin de me trouver. Je me souviens d’avoir été un peu perdu au début de ma carrière, mais j’ai eu beaucoup de chance que ma famille m’aide à faire de bons choix quant au sport à pratiquer. Bien qu’étant une sportive professionnelle, je suis une personne très accueillante et j’aime être en contact avec ma famille. »

Une discussion avec Dellacqua l’a finalement amenée à se décider en faveur du tennis : « J’ai eu une discussion avec Dellacqua au cours de laquelle je me suis rendu compte que jouer au tennis et participer aux grands tournois me manquait. Il m’a manqué d’essayer de tirer le meilleur de moi-même à chaque match. En tant qu’athlète et compétiteur de haut niveau, il me manquait ce sentiment de satisfaction quand on sait qu’on a bien fait son travail et que toute la préparation de ces dernières semaines a permis d’obtenir un bon résultat. »