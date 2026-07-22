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« Aucune déci­sion n’a été prise pour Serena Williams. On est toujours en discus­sion avec son équipe »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessée au genou droit depuis son retour en simple à 44 ans, après quatre ans d’ab­sence, Serena Williams sera‐t‐elle réta­blie à temps pour la WTA du Canada, qui se dérou­lera à Toronto du 2 au 13 novembre. 

Valérie Tétreault, vice‐présidente des commu­ni­ca­tions à Tennis Canada, la Fédération cana­dienne de tennis, et direc­trice du tournoi, a évoqué pour L’Equipe la possi­bi­lité qu’une invi­ta­tion soit donnée à la légende américaine.

« On est toujours en discus­sion avec son équipe. On suit au jour le jour le réta­blis­se­ment de sa bles­sure. Pour l’ins­tant, aucune déci­sion arrêtée n’a été prise. Il n’y a rien d’ar­rêté. Donc, pour l’ins­tant, on se garde toutes les options sur la table. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 13:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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