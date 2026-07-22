Blessée au genou droit depuis son retour en simple à 44 ans, après quatre ans d’absence, Serena Williams sera‐t‐elle rétablie à temps pour la WTA du Canada, qui se déroulera à Toronto du 2 au 13 novembre.
Valérie Tétreault, vice‐présidente des communications à Tennis Canada, la Fédération canadienne de tennis, et directrice du tournoi, a évoqué pour L’Equipe la possibilité qu’une invitation soit donnée à la légende américaine.
« On est toujours en discussion avec son équipe. On suit au jour le jour le rétablissement de sa blessure. Pour l’instant, aucune décision arrêtée n’a été prise. Il n’y a rien d’arrêté. Donc, pour l’instant, on se garde toutes les options sur la table. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 13:50