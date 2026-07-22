Blessée au genou droit depuis son retour en simple à 44 ans, après quatre ans d’ab­sence, Serena Williams sera‐t‐elle réta­blie à temps pour la WTA du Canada, qui se dérou­lera à Toronto du 2 au 13 novembre.

Valérie Tétreault, vice‐présidente des commu­ni­ca­tions à Tennis Canada, la Fédération cana­dienne de tennis, et direc­trice du tournoi, a évoqué pour L’Equipe la possi­bi­lité qu’une invi­ta­tion soit donnée à la légende américaine.

« On est toujours en discus­sion avec son équipe. On suit au jour le jour le réta­blis­se­ment de sa bles­sure. Pour l’ins­tant, aucune déci­sion arrêtée n’a été prise. Il n’y a rien d’ar­rêté. Donc, pour l’ins­tant, on se garde toutes les options sur la table. »