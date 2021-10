Dans des propos accordés à Tennis Channel, Tracy Austin a critiqué la déci­sion d’Emma Raducanu de se séparer d’Andrew Richardson, avec qui elle a gagné l’US Open à la surprise géné­rale. L’Américain pense qu’il est encore temps de revenir sur ce choix capital.

« Je me suis mis à la place d’Emma et je sais en quelque sorte ce que ça fait. Tout change bruta­le­ment. Tout d’un coup, tout le monde veut un morceau de vous, ils ont tous des exigences sur votre temps, ils veulent une séance photo et plein d’autres choses. Elle a congédié son entraî­neur à ce moment. Elle n’au­rait jamais dû faire ça parce qu’elle vit déjà trop de chan­ge­ments. Je pense qu’il y a un socle impor­tant à conserver. Elle devrait faire revenir Andrew Richardson. Je les ai vus à l’US Open avant chaque match, ils semblaient avoir une belle compli­cité », a assuré l’ex‐double lauréate de l’US Open.