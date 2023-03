Après un début de saison assez poussif, il y a un quand même un domaine où Caroline Garcia mène les débats. En effet, elle est toujours bien ancrée à la première place du clas­se­ment des joueuses ayant réalisé le plus d’aces cette saison (voir ci‐dessous).

WTA Ace Leaders 2023



170 Garcia 🇫🇷

155 Rybakina 🇰🇿

131 Sabalenka 🇧🇾

97 Samsonova 🇷🇺

93 Pliskova 🇨🇿

93 Zheng 🇨🇳

91 Kudermetova 🇷🇺

90 Parks 🇺🇸

81 Gauff 🇺🇸 — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) March 20, 2023

Quand on sait que ce clas­se­ment dépend aussi fina­le­ment du nombre de matchs joués, on se dit que si Caro avait été plus perfor­mante, elle serait large­ment au‐dessus de toutes ses adversaires.