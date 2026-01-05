Alors qu’elle a une nouvelle fois dû repousser son retour et qu’elle arri­vera à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février) sans aucun match offi­ciel depuis le 29 septembre dernier, Loïs Boisson a récem­ment rencontré nos confrères de L’Équipe lors de sa prépa­ra­tion à Genève.

Son agent, Jonathan Dasnières de Veigy, en a égale­ment profité pour évoquer le carac­tère très affirmé de la dernière demi‐finaliste à Roland‐Garros.

« Loïs n’avait que 18 ans mais c’était l’une des filles la plus pro avec lesquelles je travaillais : elle allait cher­cher dans tous les détails, dans sa prépa­ra­tion, prenait des direc­tions assu­mées. C’était hyper impres­sion­nant et c’est la même chose aujourd’hui. Le degré d’exi­gence qu’elle a envers elle‐même, il est pour tout le monde. Et c’est en ça que c’est agréable de bosser avec elle. Ce n’est qu’un exemple, mais le retard, c’est impos­sible. Peu importe qui tu es, si tu n’es pas ponc­tuel, même pour deux minutes, c’est mort. »