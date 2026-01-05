Alors qu’elle a une nouvelle fois dû repousser son retour et qu’elle arrivera à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février) sans aucun match officiel depuis le 29 septembre dernier, Loïs Boisson a récemment rencontré nos confrères de L’Équipe lors de sa préparation à Genève.
Son agent, Jonathan Dasnières de Veigy, en a également profité pour évoquer le caractère très affirmé de la dernière demi‐finaliste à Roland‐Garros.
« Loïs n’avait que 18 ans mais c’était l’une des filles la plus pro avec lesquelles je travaillais : elle allait chercher dans tous les détails, dans sa préparation, prenait des directions assumées. C’était hyper impressionnant et c’est la même chose aujourd’hui. Le degré d’exigence qu’elle a envers elle‐même, il est pour tout le monde. Et c’est en ça que c’est agréable de bosser avec elle. Ce n’est qu’un exemple, mais le retard, c’est impossible. Peu importe qui tu es, si tu n’es pas ponctuel, même pour deux minutes, c’est mort. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 17:17