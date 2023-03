Membre du conseil de la WTA, Azarenka a tenu en marge du tournoi de Miami à faire le point sur les propos d’Iga Swiatek qui expli­quait que rien n’était vrai­ment mis en place pour venir en aide aux joueuses de l’Ukraine.

« Il est évident que certains joueurs ont des senti­ments et des compor­te­ments diffé­rents. Dans l’en­semble, je ne partage pas néces­sai­re­ment la même opinion qu’Iga. Je l’en­cou­rage à regarder ce qui a été fait avant de faire des commen­taires. Il est évident qu’en tant que membre du conseil des joueuses, je suis heureuse de fournir tous les faits qui ont été faits. Et je pense que ce serait une façon plus appro­priée d’avoir cette conversation »