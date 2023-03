Membre du conseil de la WTA, Victoria Azarenka a tenu, en marge du tournoi de Miami, à faire le point sur les propos d’Iga Swiatek qui expli­quait récem­ment que rien n’était vrai­ment mis en place pour venir en aide aux joueuses ukrai­niennes suite au conflit entre leur pays et la Russie.

« Il est évident que certains joueurs ont des senti­ments et des compor­te­ments diffé­rents. Dans l’en­semble, je ne partage pas néces­sai­re­ment la même opinion qu’Iga Swiatek. Je l’en­cou­rage à regarder ce qui a été fait avant de faire des commen­taires. Il est évident qu’en tant que membre du conseil des joueuses, je suis heureuse de fournir tout ce qui a été fait. Et je pense que ce serait une façon plus appro­priée d’avoir cette conversation. »