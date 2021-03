Interrogée sur l’évo­lu­tion du tennis féminin, Vika Azarenka pense que la donne va encore changé avec la montée en puis­sance d’Osaka : « Je dirais que la plus grande évolu­tion du circuit c’est que de plus en plus de joueuses sont très très puis­santes. Serena et Venus ont donné le tempo dans ce domaine en propo­sant un jeu plus physique et on a tous suivi cette idée. Maintenant, nous avons des joueuses comme Noami qui dans ce domaine peut encore monter la barre d’un cran, c’est impres­sion­nant et il faut donc savoir s’adapter à cela pour rester compétitive »