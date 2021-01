Lauréate de l’Open d’Australie en 2012 et 2013, Victoria Azarenka a ensuite eu un enfant et des soucis judiciaires suite à sa séparation avec son ancien compagnon. Revenue à un excellent niveau au cours de la saison 2020 avec un titre un Cincinnati et une finale à l’US Open, l’actuelle 13e joueuse mondial a récemment donné une interview à un média chinois. La Biélorusse évoque ses motivations et clame qu’elle ne se soucie absolument pas de son classement.

« Je ne me fixe pas d’objectif de résultat spécifique parce que j’ai parfois le sentiment que c’est un peu hors de votre contrôle. Je me fixe toujours des objectifs pour m’améliorer. Selon moi, c’est important de gagner des titres et c’est ce que je recherche toujours, jouer de grands événements, gagner de grands tournois, cela a toujours été mon but. Concernant le classement et la place de numéro 1 mondiale, si je peux y parvenir à nouveau, tant mieux. Mais je ne regarde jamais le classement. Je ne l’ai plus fait depuis mes 17 ans. Ce n’est donc pas un objectif », a déclaré celle qui a été numéro 1 mondiale la dernière fois en 2012.