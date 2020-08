Victoria Azarenka aborde l’US Open avec une grande confiance après sa victoire au tournoi de Cincinnati, bien qu’elle n’ait pas joué la finale à la suite de l’abandon de Naomi Osaka. Avant la semaine dernière, la Biélorusse n’avait pas gagné depuis un an. Une période compliquée pour l’ancienne numéro 1 mondiale.

« Je pense que c’est très, très difficile lorsque vous montez et ensuite vous descendez, mais votre ego est toujours aussi grand que lorsque vous étiez debout. Les gens attendent de vous que vous fassiez les choses comme elles étaient. Mais peu de gens savent ce que vous vivez. Et vous l’attendez de vous-même. J’étais là, je devrais faire ceci ou je devrais faire cela. Et lorsque vous mettez ces certaines attentes et que vous ne les obtenez pas, c’est là que vous vous écrasez », a-t-elle déclaré à la WTA.

Victoria explique avoir beaucoup douté.

« Je savais que je devais changer les choses parce que les anciennes méthodes ne fonctionnent pas. Je ne suis pas la même personne. Je ne suis pas le même joueur. J’avais besoin de trouver de nouvelles façons. J’avais un peu peur. »