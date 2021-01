Ancienne reine du cir­cuit WTA, Victoria Azarenka revient peu à peu par­mi les meilleures joueuses mon­diales. Deux fois titrée à l’Open d’Australie (2012 face à Maria Sharapova et 2013 contre Li Na), la Biélorusse fait peut‐être de nou­veau par­tie des grandes favo­rites pour ins­crire une troi­sième fois son nom au Grand Chelem aus­tra­lien, après sa finale à l’US Open 2020 (défaite face à Naomi Osaka)… Et sur­tout, se sent plus posi­tive que jamais, comme elle le révèle à Sky Sports.

« Je peux dire haut la main que je n’ai jamais, jamais aimé le ten­nis autant que main­te­nant. Je n’ai jamais autant aimé ma vie que main­te­nant. Je me sens vrai­ment comme ce gamin de 10 ans qui rêve de se retrou­ver sur le devant de la scène. Cela n’a pas de prix pour moi – tout l’or du monde ne vaut pas autant que ce moment », a décla­ré l’ac­tuelle 13ème joueuse mondiale.