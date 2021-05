Vika s’est confiée au micro de Chris Evert. Elle y a évoqué son enfance, sa passion pour le tennis et son rapport très spécial avec Serena Williams : « Très jeune avant d’ar­river sur le tour, j’ai observé avec beau­coup de préci­sions Serena Williams. Et je savais qu’il allait être diffi­cile si j’at­tei­gnais les sommets un jour de ne pas être inti­midée, de ne pas avoir peur d’elle. Mais je savais aussi que cela était néces­saire pour gravir les éche­lons. Au final, cette sensa­tion était exci­tante. Serena comme d’autres joueuses m’a permis de devenir encore plus forte même si elle m’a toujours fait peur »