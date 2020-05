Dans un entretien accordé à Tennis.com, Vika a expliqué qu’elle n’aimerait pas à jouer à huis clos tout en précisant que si cela devait devenir la norme pendant un temps, elle serait bien obliger de s’y habituer. Concernant la reprise et les chances la revoir encore au sommet, la joueuse biélorusse a fait preuve d’humour : « Si tout va bien et si la pandémie ne dure pas dix ans, je pourrai jouer (rires). J’ai l’impression d’avoir encore beaucoup à montrer. En fait, je dois juste trouver un équilibre entre jouer au tennis et passer du temps avec mon fils. C’est un équilibre difficile à trouver. Si je me sentais pas capable de le faire, j’aurais déja raccroché ma raquette et je me serais définitivement retiré du tennis. «