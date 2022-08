Vika est sur le circuit pour se faire plaisir. Et elle n’a pas besoin de rester silen­cieuse quand les choses ne vont pas, selon elle, dans le bon sens. Dernièrement, chez nos confrères de Tennis.com, la Biélorusse est revenue sur l’épi­sode Wimbledon où elle aurait forcé­ment adoré jouer.

« Je fais partie du Conseil des joueuses, je ne peux donc pas me couper complè­te­ment de ce sport. Je prends cette partie de mon travail très au sérieux. Je pense que ce que les gens ont manqué ici était une grande oppor­tu­nité de montrer comment le sport peut unir. Comment ai‐je fait face à cette situa­tion ? J’essaie toujours de trouver une solu­tion qui me dépasse et qui peut être meilleure, car j’aime aider les gens. J’aime trouver des solu­tions à partir de situa­tions diffi­ciles. Je pense que ce qui était diffi­cile, c’était l’igno­rance absolue et la négli­gence des autres parties. Je pense que cela a été diffi­cile à digérer, car vous arrivez avec des options, des oppor­tu­nités et votre cœur, et vous vous heurtez à un ‘on s’en fiche’. »