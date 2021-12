Timea Babos a décidé de faire l’im­passe sur l’Open d’Australie. La joueuse hongroise a posté un log message sur son compte Instagram en expli­quant qu’elle n’ac­cep­tait pas le proto­cole sani­taire imposé par l’Australie. C’est donc le cœur serré qu’elle ne se rendra pas au pays des kangou­rous.

« J’ai pris la déci­sion de ne pas parti­ciper à l’Open d’Australie l’année prochaine après X années, car j’ai atteint un stade de ma carrière où le poten­tiel de gain et la gloire éven­tuelle ne sont pas tout. Je ne peux tout simple­ment pas m’iden­ti­fier aux mesures Covid du gouver­ne­ment austra­lien, à l’éven­tuelle obli­ga­tion de quaran­taine, car je suis égale­ment rebuté par les camps Covid. Je peux honnê­te­ment dire que je n’irais pas en Australie le cœur tran­quille, que ce soit pour les quali­fi­ca­tions en simple ou pour mon double Slam préféré. Je suis désolé de cette situa­tion et je souhaite à tous mes concur­rents qui se rendent en Australie bonne chance et surtout un séjour en toute sécurité ! »