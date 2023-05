Lors d’une inter­view accordée à Glamour.es, la joueuse espa­gnole Paula Badosa fait quelques confi­dences à propos de sa rela­tion média­tisée avec le manne­quin Juan Betancourt.

« C’est toujours plus diffi­cile d’être une spor­tive, parce que les gens vont vous juger : si vous gagnez ou perdez, c’est à cause de votre rela­tion. Mais il faut être un peu au‐dessus de ces commen­taires et je le prends norma­le­ment. Je suis une spor­tive, mais je suis aussi une personne. Mon parte­naire l’est aussi, alors nous prenons les choses calme­ment. Je pense que c’est ainsi que les choses se passent le mieux », a expliqué la 42e mondiale.

Matteo Berrettini ne dira pas le contraire !