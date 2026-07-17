Paula Badosa n’a pas été épar­gnée par les bles­sures au cours de sa carrière, au point de voir sa progres­sion freinée pendant plusieurs saisons.

Mais depuis quelques mois, l’Espagnole semble enfin retrouver de la conti­nuité. Son corps la laisse tran­quille et elle peut désor­mais enchaîner les tour­nois semaine après semaine, un élément indis­pen­sable pour retrouver son meilleur niveau.

Engagée cette semaine au WTA 250 de Iași, en Roumanie, où elle s’est quali­fiée pour les demi‐finales, l’an­cienne n°2 mondiale a d’ailleurs révélé ce qui la motive parti­cu­liè­re­ment : suivre l’exemple de ses compa­triotes de la sélec­tion espa­gnole, quali­fiés pour la finale de la Coupe du monde de football.

« Bien sûr ! J’ai hâte d’être à dimanche pour suivre la finale de la Coupe du monde et j’es­père, moi aussi, être en finale de mon tournoi. Allez, tous derrière l’Espagne ! Nous allons y arriver » a déclaré la star Espagnole.