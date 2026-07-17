Paula Badosa n’a pas été épargnée par les blessures au cours de sa carrière, au point de voir sa progression freinée pendant plusieurs saisons.
Mais depuis quelques mois, l’Espagnole semble enfin retrouver de la continuité. Son corps la laisse tranquille et elle peut désormais enchaîner les tournois semaine après semaine, un élément indispensable pour retrouver son meilleur niveau.
Engagée cette semaine au WTA 250 de Iași, en Roumanie, où elle s’est qualifiée pour les demi‐finales, l’ancienne n°2 mondiale a d’ailleurs révélé ce qui la motive particulièrement : suivre l’exemple de ses compatriotes de la sélection espagnole, qualifiés pour la finale de la Coupe du monde de football.
« Bien sûr ! J’ai hâte d’être à dimanche pour suivre la finale de la Coupe du monde et j’espère, moi aussi, être en finale de mon tournoi. Allez, tous derrière l’Espagne ! Nous allons y arriver » a déclaré la star Espagnole.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 10:11