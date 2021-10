Au cours d’une inter­view accordée au quoti­dien espa­gnol La Vanguardia, Paula Badosa, lauréate du tournoi d’Indian Wells et quali­fiée pour le Masters féminin, est revenue sur son nouveau statut. En effet, désor­mais 13e joueuse mondiale, l’Espagnole est devenue en quelques semaines seule­ment l’une des meilleures joueuses du monde. Elle va désor­mais devoir gérer la pres­sion des résul­tats ce qu’elle semble prête à affronter.

« Il est vrai que main­te­nant je suis plus exposée et qu’il me sera demandé d’at­teindre les demi‐finales ou de gagner des titres. Mais j’ap­précie cette pres­sion car je suis là où je veux être. Djokovic et Serena Williams m’ont dit que cette situa­tion est un privi­lège. Il est certain que lorsque vous êtes 100e mondiale, on attend moins de vous. Mais cette situa­tion est acca­blante parce que ce n’est pas là où vous voulez être. »