3e joueuse mondiale après une magni­fique saison 2021 où elle a notam­ment remporté son premier grand titre à Indian Wells et parti­cipé au Masters de fin d’année, Paula Badosa, après pour­tant un premier sacré à Sydney début janvier, a commencé à enchaîner les mauvaises pres­ta­tions dues à une certain forme de pres­sion. Et l’Espagnole commence à accuser le coup.

« Je sais qu’être jugée sur mes perfor­mances constam­ment c’est le prix à payer pour faire le métier que j’aime, mais cette partie néga­tive c’est une situa­tion que je subis beau­coup cette année. Je sais que je suis très chan­ceuse de vivre du tennis, mais tout ce que je fais sur le terrain ou en dehors a une réper­cus­sion. Je viens d’un village, je suis une fille qui aime prati­quer son sport c’est tout, et je ne savais pas qu’il y avait tout cela dans le tennis. J’aimerais sortir du court et que personne ne sache qui je suis. C’est une grosse pres­sion à laquelle je n’étais pas habi­tuée », déclaré Badosa à la radio espa­gnole Cadena Ser.