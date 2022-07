Après un excellent début de saison, Paula Badosa a commencé à accuser le coup à partir de la saison sur terre battue. Toujours classée à la 4e place mondiale, l’Espagnole, qui semble accorder une grande place à la prépa­ra­tion mentale, s’est exprimée dans une lettre ouverte sur son compte Instagram.

« Je menti­rais si je disais que gagner ou perdre n’a pas d’im­por­tance dans le sport de haut niveau. Bien sûr que ça compte, c’est ce que vous pour­suivez chaque jour, la victoire. Mais ce n’est pas tout, c’est ce que j’ap­prends en ce moment. En fait, la victoire est éphé­mère, elle va et vient. Quand vous gagnez, la prochaine chose à laquelle vous pensez est, qu’est‐ce qu’il y a après ? Vous n’avez même pas le temps d’en profiter autant que vous le souhai­te­riez. Mais malgré tout, nous recher­chons toujours cette sensa­tion, cette sensa­tion, il n’y a rien qui puisse l’égaler : pour moi, c’est la meilleure sensa­tion du monde. C’est addictif, on en veut toujours plus. »