Après une fin d’année en fanfare, marquée par un titre à Indian Wells et une demi‐finale aux WTA Finals de Guadalaraja, Paula Badosa est longue­ment revenue sur sa saison et son nouveau statut pour Mundo Deportivo. L’Espagnole a pu aborder plusieurs sujets, tels que son rapport à la célé­brité : « J’ai grandi dans un petit village (Begur, sur la Costa Brava ndlr), je préfé­re­rais que tout soit plus discret. Cependant, gagner Indian Wells ou être huitième joueuse mondiale me procure telle­ment de bonheur que je n’ai pas de problème avec le reste. »

Paula Badosa a égale­ment évoqué ses souve­nirs les plus doulou­reux de la saison. Roland‐Garros en fait partie : « Ma défaite en quarts de finale à Roland‐Garros m’a fait beau­coup de mal. » Pour rappel, l’Espagnole avait perdu 7–5, 4–6, 8–6 contre Tamara Zidansek.