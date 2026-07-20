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Badosa se justifie après son nouveau coup dur : « Je suis quel­qu’un de très honnête et authentique…Je tiens à m’excuser »

Par
Antoine Touchard
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Paula Badosa semblait enfin retrouver des couleurs cette semaine au WTA 250 de Iași, en Roumanie, après de longs mois perturbés par les blessures.

Opposée à Maria Sherif en finale, l’Espagnole a malheu­reu­se­ment été contrainte à l’abandon alors qu’elle était menée 6–4, 4–0, victime d’une nouvelle alerte physique.

Très émue après son retrait, Badosa a expliqué qu’elle ressen­tait une gêne qui ne lui permet­tait pas de pour­suivre la rencontre sans prendre de risques. Elle a égale­ment tenu à présenter ses excuses au public.

« Je suis quel­qu’un de très honnête et authen­tique. Je dois dire que je déteste ce moment. Je déteste perdre une finale et je suis vrai­ment désolé que cela se soit terminé de cette manière, mais je ne pouvais tout simple­ment plus suivre physi­que­ment. Je tiens donc égale­ment à m’en excuser. Mais je veux aussi rappeler qu’il y a un mois, je traver­sais l’une des pires séries de défaites de ma carrière. Un mois plus tard, je viens de réaliser l’une des plus belles séries de victoires de ma carrière… Ces dernières semaines, les choses sont enfin rede­ve­nues un peu plus posi­tives » a déclaré l’ex numéro 2 mondial.

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 16:19

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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