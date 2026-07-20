Paula Badosa semblait enfin retrouver des couleurs cette semaine au WTA 250 de Iași, en Roumanie, après de longs mois perturbés par les blessures.
Opposée à Maria Sherif en finale, l’Espagnole a malheureusement été contrainte à l’abandon alors qu’elle était menée 6–4, 4–0, victime d’une nouvelle alerte physique.
Très émue après son retrait, Badosa a expliqué qu’elle ressentait une gêne qui ne lui permettait pas de poursuivre la rencontre sans prendre de risques. Elle a également tenu à présenter ses excuses au public.
« Je suis quelqu’un de très honnête et authentique. Je dois dire que je déteste ce moment. Je déteste perdre une finale et je suis vraiment désolé que cela se soit terminé de cette manière, mais je ne pouvais tout simplement plus suivre physiquement. Je tiens donc également à m’en excuser. Mais je veux aussi rappeler qu’il y a un mois, je traversais l’une des pires séries de défaites de ma carrière. Un mois plus tard, je viens de réaliser l’une des plus belles séries de victoires de ma carrière… Ces dernières semaines, les choses sont enfin redevenues un peu plus positives » a déclaré l’ex numéro 2 mondial.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 16:19