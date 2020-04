Le tournoi féminin de Berlin, nouveau dans le calendrier qui devait se dérouler sur herbe du 15 au 21 juin, a été annulé mais sa directrice qui s’est exprimée chez nos confrères de Bild est très motivée à l’idée de le décaler. Pour Barbara Rittner, il n’y a pas de fatalité : « L’annulation a été un choc mais on s’y attendait, mais tout de suite il y a un eu un élan de la part de nos partenaires et c’était très réconfortant. On envisage donc si cela est possible de reprogrammer le tournoi en Août au plus tard. De toute façon, on sait déjà qu’il va y avoir un nouveau calendrier, nous devons voir s’il y a de la place pour nous. »