Ancienne 7e joueuse mondiale et consul­tante de qualité sur Eurosport depuis de nombreuses années, Barbara Schett s’est longue­ment exprimée chez nos confrères de Kicker.

Interrogée sur l’af­faire Stefano Vukov, entraî­neur d’Elena Rybakina et suspendu par la WTA suite à de gros soup­çons d’abus, l’Autrichienne n’a pas gardé sa langue dans sa poche et a confirmé ce que l’en­quête de The Athletic a récem­ment révélé, à savoir une rela­tion amou­reuse entre la joueuse et son entraî­neur et donc fort un risque de dépendance.

« À mon avis, il a complè­te­ment lavé le cerveau d’Elena. Vous pouvez voir comment il la traite et comment il lui parle. Les choses ont dégé­néré à l’US Open 2024 et l’équipe et la famille ont tenté de l’éjecter. Nous savons qu’elle a des hauts et des bas psycho­lo­giques impor­tants, proba­ble­ment à cause de lui. Il a certai­ne­ment abusé d’elle menta­le­ment et c’est pour­quoi je pense qu’il est juste qu’il soit banni de la WTA. J’ai longue­ment parlé de ce sujet avec Goran Ivanisevic (l’an­cien entraî­neur de Rybakina, ndlr). Il a dit que le problème est qu’ils sont en couple dans leur vie privée. Vukov veut se faufiler et récu­pérer sa place dans l’équipe. C’est bien sûr une catas­trophe. Il doit sortir de sa vie après tout ce qu’il a fait. J’ai entendu moi‐même en Australie ce qu’il a crié depuis la tribune des joueurs. Cela ne fonc­tionne tout simple­ment pas. C’est pour­quoi je pense que c’est formi­dable que la WTA protège ses joueuses et ait pris des mesures. »