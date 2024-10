Ancienne 7e joueur mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport, l’Autrichienne Barbara Schett est revenue sur la grosse infor­ma­tion de ces dernières heures : la fin de la colla­bo­ra­tion entre Iga Swiatek et son entraî­neur, Tomasz Wiktorowsk, avec qui elle a tout gagné.

Selon elle, c’est un mal pour un bien.

« Iga Swiatek est peut‐être numéro un mondial, mais elle veut encore déve­lopper son jeu en dehors de la terre battue, par exemple sur gazon et sur gazon dur. Il faut recon­naître que cela ne s’est pas vrai­ment produit au cours des deux dernières années. Elle cherche quelque chose de diffé­rent, un regard exté­rieur, car à ce niveau, chaque détail compte. Je ne suis pas surpris qu’elle cherche quel­qu’un d’étranger et non de Pologne. Elle a besoin d’une autre paire d’yeux et de stimu­la­tions diffé­rentes. J’ai été très déçue par la façon dont elle a joué à Wimbledon et à l’US Open, où elle était telle­ment unidi­men­sion­nelle et ne pouvait pas s’adapter tacti­que­ment. Elle fonçait mais ne cher­chait pas vrai­ment de solu­tions. Elle peut certai­ne­ment déve­lopper son jeu encore plus et apprendre quand défendre et quand aller de l’avant. »