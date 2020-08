Barbora Strycova avait déclaré il y a quelques mois que 2020 était sa dernière année en tant que professionnelle. Avec la période de coronavirus et l’interruption des compétitions, elle laisse planer le doute sur la poursuite ou non de sa carrière : « C’est certainement une question pour laquelle je n’ai pas encore la réponse Comme vous le saviez déjà, 2020 allait être ma dernière année et les Jeux olympiques allaient être la cerise sur le gâteau, mais tout a changé à cause du coronavirus. Je n’ai encore rien en tête mais je sais juste que je veux continuer à jouer des tournois et le faire de la meilleure façon possible. Nous prendrons une décision à la fin de l’année », a-t-elle déclaré dans des propos recueillis par le site officiel de la WTA.