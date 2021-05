C’est la fin d’une belle aven­ture pour Barbora Strycova. À 35 ans et après une carrière riche en émotions, la joueuse tchèque a décidé de ranger défi­ni­ti­ve­ment les raquettes. Ancienne numéro 1 mondiale en double et 16e en simple, la native de Plzen a remporté 36 titres en tout et pour tout au cours de sa carrière dont Wimbledon 2019 en double.

Désormais enceinte, elle a donc décidé de tirer sa révé­rence après une très belle carrière : « Chers fans… ou je devrais juste dire amis, comme vous l’avez peut‐être entendu, j’ai annoncé aujourd’hui ma retraite du tennis profes­sionnel. C’est bizarre. Jusqu’à présent, le tennis était le seul monde que je connais­sais. J’ai toujours eu un immense amour pour ce sport incroyable. Même à travers toute la douleur, les larmes, le renon­ce­ment et la sueur, tous les grands moments et victoires en valaient la peine ! Je n’ai jamais prévu de mettre fin à ma carrière pendant une pandémie. Cependant, certains moments de la vie ne peuvent tout simple­ment pas être plani­fiés et je suis très excitée pour mon prochain rôle de maman. Cela ne veut pas dire que j’ac­cep­terai le fait que je n’ai pas joué mon dernier match devant un public. Une fois que ce sera possible, je jouerai un dernier match… devant vous. Pour dire au revoir. Merci pour tout votre soutien tout au long de ma carrière. Et à bientôt !! » a écrit Strycova sur son compte Instagram qui a donc bien l’in­ten­tion de disputer un dernier match devant les fans.