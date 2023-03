En plus de vivre de manière géné­rale un début de saison compli­quée, à l’image de son élimi­na­tion au 1er tour du WTA 1000 de Miami, Caroline Garcia a vécu un nouveau coup dur. Sa prépa­ra­trice physique Laura Legoupil a en effet jeté l’éponge, quelques mois après le départ surpre­nant de son entraî­neur Bertrand Perret.

Lors de son émis­sion sur RMC dimanche, Marion Bartoli a donné son avis sur la situa­tion inquié­tante de la 4e joueuse mondiale avant la saison sur terre battue, qui la mènera à Roland‐Garros…

« Au vu des résul­tats, on peut dire que c’est grave parce que la struc­ture fonc­tion­nait. Je pense que ses choix ne sont pas anodins et qu’à un moment donné, quelque chose s’est passé et a engendré ces départs. Bertrand Perret, c’est lui qui est parti, et Laura Legoupil, c’est elle qui est partie. J’ai du mal à comprendre pour­quoi ils ont quitté le navire alors que tout fonc­tion­nait très bien. On le voit d’ailleurs sur la photo postée par Laura sur Instagram pour annoncer son départ, ils sont tous les trois avec le sourire à Cincinnati où Caroline avait réalisé une semaine subli­mis­sime qui avait lancé sa magni­fique fin de saison », a estimé la lauréate de Wimbledon 2013.