Mais que se passe‐t‐il avec Stefano Vukov, l’en­traî­neur d’Elena Rybakina ?

Récemment attaqué sur les réseaux sociaux par l’an­cienne numéro une mondiale en double, Pam Shriver, à propos de sa manière assez directe d’en­cou­rager et de coacher sa joueuse pendant les matchs lors l’Open d’Australie, Marion Bartoli a décidé d’en rajouter une couche après son passage dans le podcast de Tennis Majors, Match Points.

« La façon avec laquelle son entraî­neur lui parle sur le court n’est tout simple­ment pas quelque chose que je peux accepter. Je n’en peux plus. J’espère sincè­re­ment, pour son bien et pour qu’elle puisse conti­nuer à jouer, qu’elle pourra trouver un entraî­neur qui lui parle avec respect, quel que soit le résultat, car elle fait vrai­ment de son mieux sur le court. Voir quel­qu’un s’en prendre à elle de manière aussi néga­tive – et j’ai moi‐même vu cela par le passé, beau­coup plus lors d’évé­ne­ments où j’étais avec Jelena Ostapenko lors­qu’elle jouait ces événe­ments égale­ment, sur certains courts d’en­traî­ne­ment lors­qu’il n’y a pas de caméras – il se comporte d’une certaine manière que je ne peux pas accepter. »

Une sortie qui tranche tota­le­ment avec la récente décla­ra­tion de la joueuse kazakh qui a décidé de mettre les points sur les i en prenant publi­que­ment la défense de son entraî­neur suite à ce lynchage média­tique assez gratuit.