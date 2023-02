Au cours du dernier podcast Match Point de Tennis Majors, la dernière joueuse fran­çaise à avoir remporter un titre du Grand Chelem, Marion Bartoli, a avoué qu’elle atten­dait à beau­coup mieux de la part de Caroline Garcia en Australie. Pour rappel, elle a été éliminée en huitièmes de finale par la Polonaise Magda Linette, 45e avant le début du tournoi.

“J’ai été déçue des résul­tats des Français à l’Open d’Australie. J’espérais que Caroline Garcia puisse aller jusqu’au titre, encore plus après que Ons Jabeur ait été éliminée tôt dans la compé­ti­tion, je pensais que cela pouvait être son année. Avant l’année dernière, nous aurions été heureux d’avoir une Française en huitième de finale mais main­te­nant qu’elle est top 5, qu’elle a gagné le Masters, on attend d’elle qu’elle aille au bout ou au moins en finale. Même son clas­se­ment dit qu’elle devrait être en demi‐finale. Aryna Sabalenka a remporté l’Open d’Australie alors que Caroline l’avait battu en finale du Masters, ce qui montre qu’elle aurait pu être cette joueuse égale­ment. Lorsque Amélie Mauresmo avait remporté le Masters de fin d’année en 2005, elle a remporté l’Open d’Australie 2006 juste après, je pensais que Garcia était lancée sur les mêmes rails, qu’elle aurait été capable de profiter du momentum et malheu­reu­se­ment elle ne l’a pas été. Pour moi c’était une décep­tion car j’avais l’impression qu’elle avait tout en place pour y arriver dans son jeu, sa psycho­logie et son équipe. En plus je pense que la surface sciait bien à son style », a regretté la lauréate de Wimbledon 2013.