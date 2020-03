Aujourd’hui, on revient sur un dossier « Outsiders » que l’on avait concocté en septembre 2007. Nous avions interrogé Thierry Ascione, Virginie Razzano, Jo-Wilfried Tsonga, Aravane Rezaï, Mickael Jeremiasz, Tarik Benhabiles, Antony Dupuis mais aussi Marion Bartoli qui avait atteint la finale de Wimbledon en juillet perdue face à Venus Williams.

La question

On a l’impression que la réussite en France ça fait peur. Tu as cette impression là ?

« J’ai un peu cet esprit à l’Américaine où on a la philosophie que tout est possible, que tout est faisable et que tout peut être réalisé. En France, on a tendance à se mettre des barrières en pensant qu’on a des limites qui ne sont pas franchissables. Pour moi, les seules limites que l’on a sont celles que l’on se met. Et si on ne s’en met pas, on peut arriver à tout.«

Question bonus

Quel est le partenaire idéal pour un double-mixte ?

« Roger Federer, je suis une fan absolue de Roger. »