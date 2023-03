Lors de son émis­sion Bartoli Time sur RMC, Marion Bartoli a d’abord donné son avis en toute fran­chise sur la situa­tion inquié­tante de Caroline Garcia avant d’avouer avec le sourire qu’elle n’était pas contre l’idée d’ac­com­pa­gner la 4e joueuse mondiale jusqu’à Roland‐Garros (28 mai au 11 juin). Au contraire.

« J’entraînerais avec plaisir Caroline Garcia jusqu’à Roland‐Garros. Il n’y a aucun soucis, assure la lauréate de Wimbledon 2013 qui tente d’ex­pli­quer les diffi­cultés rencon­trées par Garcia en 2023. Elle jouait telle­ment bien depuis Roland‐Garros de l’année dernière où elle gagne le double avec Mladenovic. Elle gagnait énor­mé­ment de matchs, je me suis dit que tout était en place « enfin ». Elle était capable de réagir aux chan­ge­ments de surface, aux condi­tions diffé­rentes. Elle jouait bien partout. Même s’il y a des chan­ge­ments dans sa struc­ture, j’ai du mal à expli­quer qu’elle n’ar­rive plus à trouver ses points de repère. Normalement, lors­qu’une joueuse a compris ce qui fonc­tionne, même en chan­geant d’en­traî­neur, elle est capable de le répéter avec d’autres personnes. Je pense qu’il y aussi un contre­coup mental. Elle a un nouveau statut, pas de points à défendre, tout à gagner. Elle s’est mise plus de pres­sion en se disant : ‘C’est main­te­nant ou jamais’ ». Elle peut gamberger et perdre ses repères, et elle joue telle­ment à l’in­té­rieur du court que ça devient difficile. »

Désormais sans coach ni kiné, Caro’ ne doit pas manquer de proposition.