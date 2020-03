A l’occasion du lancement de la nouvelle raquette Tecnfibre T-Rebound, seule raquette conçue exclusivement pour les femmes, We Love tennis vous propose chaque jour un contenu lié aux grandes figures féminines du tennis. En parallèle à ces contenus, vous pouvez également jusqu’a dimanche participer à notre jeu concours pour gagner la nouvelle T-Rebound sur notre compte facebook.

Certains se moquent aisément de la carrière de Marion Bartoli, nous expliquant que son tennis n’en n’était pas un, confondant donc, le style et l’objectif du résultat. Or, on n’enlèvera jamais à Marion Bartoli son titre acquis à Wimbledon en 2013 et ce même si le tableau était « ouvert ». Encore fallait-il aller au bout et avoir le cran de jouer juste lors de la dernière marche. C’est ce qu’il fit face à l’Allemande Sabine Lisicki complètement perdue sur le court central. Il faut dire que Marion avait pu s’appuyer sur l’expérience de sa finale perdue face à Venus Williams en 2007 : « Je savais que c’était mon jour » avait-elle déclaré après avoir soulever le trophée. A We Love Tennis, ce succès nous avait enthousiasmé et cela nous permettait enfin de faire une une avec une joueuse. On avait titré « Respect » et on le pense toujours…