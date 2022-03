Dans la remar­quable analyse de Marion Bartoli dans les colonnes de l’Equipe concer­nant la retraite anti­cipée d’Ashleigh Barty, la Française évoque tous les sujets qui surviennent quand on pense avoir atteint un sommet.

Elle parle aussi de la ques­tion de l’argent quand elle est inter­rogée sur le fait que l’Australienne fait obli­ga­toi­re­ment un trait sur des revenus très confortables.

« C’est ce qu’on m’avait dit à l’époque, les agences de mana­ge­ment ont du mal à comprendre. On ne joue pas pour l’argent. Si tu joues pour l’argent, tu ne fais jamais tous ces sacri­fices. On joue pour son rêve d’en­fant, pas pour des dollars en plus. C’est autre chose qui te drive. Tu te demandes : est‐ce que faire des matches de tennis, semaine après semaine, va me rendre heureuse ? Si la réponse est non, la déci­sion est prise »