Dans le dernier podcast Match Point de Tennis Majors, Marion Bartoli s’est longue­ment exprimé sur Caroline Garcia. Après avoir avoué qu’elle atten­dait à beau­coup mieux de la part de sa compa­triote en Australie, la dernière joueuse fran­çaise à avoir remporter un titre du Grand Chelem a parlé de la pres­sion qui attend la numéro 5 mondiale actuelle à Paris au prin­temps prochain.

« Elle va avoir beau­coup plus de pres­sion à Roland Garros, tous les regards seront tournés vers elle. L’Open d’Australie est loin, c’est le début de la saison, les Françaises avaient un peu moins de regards sur elle, elle pouvait surfer sur la vague de son Masters donc je pensais que c’était son moment et la voir partir contre Magda Linette et même perdre le premier set 6–1 contre Laura Siegemund était déce­vant et vous montrait que ce n’était fina­le­ment pas son tournoi », a lâché la lauréate de Wimbledon 2013.