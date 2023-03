Marion s’est confiée à Behind The Racquet et sa confes­sion est très inté­res­sante. Elle passe en revue des moments de sa carrière et regrette notam­ment de ne pas avoir pris un physio à temps plein sur le circuit.

Enfin, Marion, qui aime le tennis par dessus tout, a aussi évoqué comment ce sport avait encore une place prépon­dé­rante dans sa vie, agis­sant fina­le­ment comme un médicament.

« Mon succès en dehors du court m’a aidé à effacer menta­le­ment mon iden­tité de joueur de tennis. Sans la mode, ma situa­tion aurait été pire après ma retraite, mais le tennis me manque toujours. Si je me sens déprimée ou que je passe une mauvaise journée, ce que je souhaite le plus, c’est de retourner sur le court. Je travaille main­te­nant comme commen­ta­trice, alors les souve­nirs reviennent chaque fois que je retourne à Wimbledon. Ce n’est pas facile de regarder les joueurs actuels entrer sur le court alors que vous y étiez aussi. »