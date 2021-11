Dans un post sur son compte Facebook, Marion Bartoli évoque la réus­site et notam­ment les efforts qu’il faut consentir pour remporter un tournoi du Grand Chelem. Au delà du discours (voir ci‐dessous), la joueuse trico­lore pose égale­ment une vidéo qui se passe de commentaires.



« Souvent, on me pose la ques­tion : qu’est‐ce qu’il faut pour gagner un grand chelem ? Eh bien, voici votre réponse dans cette vidéo !! Il faut des heures inter­mi­nables d’en­traî­ne­ment sur le terrain avec un esprit ouvert pour essayer diffé­rentes méthodes d’en­traî­ne­ment, se réveiller à 5 heures du matin quand vous avez un match à 11 heures pour avoir le temps de faire toute votre prépa­ra­tion (physique, mentale, tech­nique) pour votre match. Répétez encore et encore les mêmes mouve­ments jusqu’à ce que cela devienne si naturel que vous pouvez le faire même pendant vos rêves. Échouer encore et encore mais ne manquer jamais de se relever et d’es­sayer encoreIl faut beau­coup de choses pour réaliser un rêve d’en­fance mais tout ça en vaut telle­ment la peine à la fin !!