Voilà 11 mois qu’Ashleigh Barty n’a plus dis­pu­té de match offi­ciel. C’était lors de la der­nière semaine de février 2020 à Doha. La numé­ro une mon­diale s’est expri­mée pour The Age sur son grand retour, et elle appa­raît très décontractée.

« À chaque fois que je rentre sur le ter­rain, j’ai l’im­pres­sion qu’il y a moins de pres­sion. Chaque fois que je vais jouer un match, je sens que c’est l’oc­ca­sion de faire de mon mieux. Derrière chaque joueur, il y a une grande équipe qui se bat pour que nous jouions bien notre rôle. Que je gagne ou que je perde, je dors beau­coup plus pai­si­ble­ment la nuit si je sais que j’ai fait les bonnes choses. Les bonnes choses ne sont pas seule­ment appor­tées par les résul­tats. Pour l’ins­tant, je veux juste don­ner la ver­sion de moi‐même », a assu­ré la joueuse Australienne.