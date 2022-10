Sept mois après avoir annoncé à la surprise géné­rale sa retraite du tennis profes­sionnel quelques semaines après à sa victoire à l’Open d’Australie, Ashleigh Barty est revenu dans une inter­view accordée au Courier Mail sur le moment où elle a compris qu’il fallait arrêter.

« Gagner Wimbledon était la seule chose que je voulais dans toute ma carrière. Mais après cet exploit, en juin 2021, le feu s’est éteint à l’in­té­rieur. Je ne savais plus pour­quoi je jouais. Je n’avais plus rien, plus d’étin­celle. Je ne savais plus pour­quoi je jouais encore. (…) Les six ou sept derniers mois de ma vie ont été tout ce que j’ai toujours voulu. J’aime la façon dont ma vie est en ce moment. Si je n’avais pas quitté le monde du tennis, je n’au­rais pas tout ce temps pour moi. »