Ashleigh Barty avait « choqué » le monde du tennis en mars dernier lorsqu’elle avait annoncé sa retraite peu de temps après avoir remporté l’Open d’Australie 2022.

En marge du premier grand chelem de l’année, l’ancienne numéro une mondial de 26 ans s’est confié auprès de nos confrères du New York Times sur sa nouvelle vie plutôt « lambda ».

Elle y a expliqué les raisons de sa retraite et son quoti­dien plutôt tran­quille désormais.

« Ce qui a été le plus surpre­nant, dans le bon sens du terme, c’est que je me suis glissée sans problème dans cette vie comme tout le monde, ce qui a toujours été ce que je voulais. J’ai désor­mais une vie normale, je suis une femme au foyer. Chacun a des rêves diffé­rents et des façons diffé­rentes de définir le succès. Mais pour moi, je savais que j’avais donné tout ce que je pouvais, j’ai eu la chance de vivre mon ultime rêve d’en­fant » a déclaré la lauréate de trois titres du grand chelem.