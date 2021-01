La numé­ro 1 mon­diale Ashleigh Barty ne pou­vait pas cacher son exci­ta­tion de retour­ner sur les courts de ten­nis, devant un public venu en masse. L’Australienne, qui n’a pas joué au ten­nis depuis février 2020, a dis­pu­té son pre­mier match de la sai­son à Adélaïde, contre la Roumaine Simona Halep. Même si elle a fini par perdre le match après avoir rem­por­té le pre­mier set, Barty a avant tout appré­cié de rejouer au tennis :

« Je me suis entraî­né ces der­niers mois, mais rien ne vaut le match que l’on a pro­duit aujourd’hui. Nous vou­lions bien jouer au ten­nis, j’ai beau­coup aimé et c’est le plus impor­tant. Si je ne suis pas au niveau la semaine pro­chaine, et bien ce sera la semaine sui­vante, j’aurai d’autres occa­sions de faire de mon mieux. En tous cas, c’est sacré­ment bon d’être de retour. »