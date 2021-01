Barty démasquée, c’est pas sérieux…

La numé­ro un mon­diale se serait sûre­ment bien pas­sé de cette affaire à une semaine dans son retour sur les courts. Selon Sky News Australia, Barty a été aper­çue à l’in­té­rieur d’un super­mar­ché à Melbourne sans por­ter de masque, vio­lant ain­si le règle­ment en cours dans les magasins.

Le timing n’au­rait pas pu être pire pour l’Australienne, alors qu’elle avait exhor­té il y a peu les joueurs mis en qua­ran­taine à l’hô­tel à res­pec­ter les pro­to­coles sani­taires afin de ne pas por­ter atteinte à la san­té et la sécu­ri­té des locaux. De son côté, son mana­ger a ten­té de cal­mer l’in­cen­die en expli­quant à Sky News qu’il s’a­gis­sait d’une “erreur inno­cente” et qu’elle ne se répé­te­rait plus.