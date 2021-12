Absente des courts depuis sa défaite au troi­sième tour de l’US Open le 5 septembre dernier, Ashleigh Barty, la numéro une mondiale, a récem­ment donné une inter­view à Tennis Australia dans laquelle elle revient sur sa prépa­ra­tion diffi­cile pour la saison prochaine.

« Depuis que je suis rentrée à la maison, je me suis entraînée tous les jours, mais j’ai aussi réussi à passer du temps avec ma famille et mes amis. J’ai entraîné ma nièce Lucy et quelques‐uns de ses amis le week‐end, ce qui a été très amusant. Voir les sourires sur ces petits visages lors­qu’ils jouent donne un sens à ce sport. Cette semaine, je me sens très fati­guée. J’ai travaillé très dur, tant sur le terrain qu’en dehors. Je fais tout ce que je peux pour être prête pour le mois de janvier. Ces premières semaines de prépa­ra­tion sont toujours très dures physiquement. »