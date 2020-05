Après le terrible début d’année et ces incendies effroyables, l’Australie a été presque épargnée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Une situation dont Ashleigh Barty a bien pris conscience : « C’est une période difficile pour tant de personnes dans le monde. Il y a des choses plus importantes que le tennis, c’est évident. Ce moment est unique, et tout ce que je peux faire, c’est maintenir ma forme physique, continuer à frapper et rester positive. Je sais aussi que cette fois je suis chanceuse d’être en Australie où les restrictions se relâchent un peu et où nous pouvons à nouveau nous entraîner normalement », a déclaré la numéro 1 mondiale.

Concernant la tournée qui est en train de se construire et dont avait parlé John Millman, Ashleigh attend qu’on lui précise son fonctionnement : « Pour l’instant, il y a encore beaucoup de choses à régler. Quand tout sera prêt, je prendrai une décision pour savoir si j’y participe ou pas. »