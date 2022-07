Depuis sa retraite en mars dernier, alors qu’elle était encore numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty a vu Iga Swiatek prendre les commandes du circuit d’une formi­dable manière. Lors de son inter­view accordée au Guardian, l’Australienne n’a pas tarit d’éloges sur la nouvelle patronne du tennis féminin.

« Iga est un talent incroyable, un être humain excep­tionnel et une fille très sympa­thique. Je l’aime, elle et son équipe, et je ne pour­rais pas être plus fière qu’elle ait pris la place de numéro un, parce qu’elle joue le sport de la bonne manière et qu’elle a telle­ment d’énergie et de charisme. »