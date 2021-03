On le sait Ashleigh Barty peut perdre sa place de numéro 1 à Miami. Une situa­tion qui au final ne la perturbe pas du tout, bien au contraire : « C’est évidem­ment incroyable de pouvoir être numéro un mondial, mais je vous jure que ce n’est pas ce qui me rend le plus heureux. Je me fiche d’être numéro un mondial ou dixième car je sais que ce n’est pas mon clas­se­ment qui me rend heureuse. Je suis sur un court pour travailler dur et essayer faire de mon mieux à chaque étape, chaque tournoi. Je sais que si je fais cela, je vais bien dormir et avec une conscience tran­quille, et c’est là l’essentiel »

Rallier pour son clas­se­ment depuis des mois et des mois notam­ment parce qu’elle n’avait parti­cipé qu’à l’Open d’Australie l’an dernier, l’Australienne met tout le monde d’ac­cord avec cette déclaration.