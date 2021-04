Tombeuse de Kucova, Ostapenko, Azarenka, Sabalenka, Svitolina et Andreescu, Ashleigh Barty était en démons­tra­tion à Miami. Elle remporte son 2ème titre de la saison, sans compter son quart de finale plus que correct à l’Open d’Australie. En confé­rence de presse après sa victoire, l’Australienne a répondu aux critiques sur sa première place au clas­se­ment WTA.

« Je n’ai rien à prouver à personne, je connais bien le travail que je fais avec mon équipe au quoti­dien. Je sais qu’on a beau­coup parlé du clas­se­ment, que j’ai à peine joué des tour­nois l’année dernière et que, malgré cela, mon clas­se­ment ne s’est pas dégradé. Je ne suis pas descendue dans le clas­se­ment, mais je ne me suis pas améliorée non plus. Je n’ai rien joué, mais il y avait des filles qui ont eu la chance de le faire, alors j’ai senti que je méri­tais de rester là‐haut. J’ai vécu une année 2019 incroyable, j’ai donc pu en profiter main­te­nant que je suis de retour sur les courts. Tout ce qui m’im­porte, c’est de jouer et de faire de mon mieux, indé­pen­dam­ment de ce que les autres disent. Je n’ai jamais l’im­pres­sion de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. »

Voilà qui est clair.