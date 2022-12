Plus de neuf mois après avoir mis un terme à la surprise géné­rale à sa carrière profes­sion­nelle alors qu’elle était numéro une mondiale et au sommet de son art, Ashleigh Barty a accordé une longue inter­view au New‐York Times.

Au cours de cet entre­tien, l’Australienne affirme ne pas regretter sa déci­sion, bien au contraire…

« C’était un peu étrange, je suppose, mais mon clas­se­ment était proba­ble­ment la chose qui m’im­por­tait le moins à l’époque. J’ai réalisé mes rêves, chacun a les siens et a une manière diffé­rente de définir le succès. Je savais que j’avais donné tout ce que je pouvais, et que j’avais la chance de vivre mon rêve d’en­fant. Il était temps pour moi d’ex­plorer ce qu’il y avait d’autre et de ne pas être trop gour­mand en quelque sorte. Je ne voulais pas conti­nuer à jouer au tennis parce que c’est ce qu’on atten­dait de moi, puis cligner des yeux et réaliser que peut‐être les autres choses vous échappaient. »