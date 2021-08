Facile contre Jil Teichmann en finale de Cincinnati (6–3, 6–1), Ashleigh Barty a ajouté un nouveau titre dans sa besace. Elle montre qu’elle est bien la patronne, malgré sa déroute aux Jeux Olympiques. Après l’ob­ten­tion de son 13e titre en carrière, l’Australienne s’est confiée sur cette désillusion.

« Je savais que je devais me reposer la semaine dernière pour retrouver mon rythme car je suis allé aux Jeux Olympiques avec beau­coup d’en­thou­siasme pour repré­senter l’Australie, mais je me sentais tota­le­ment épuisée sur le plan physique et mental. Wimbledon était un rêve devenu réalité, c’était ce que j’avais pour­suivi toute ma vie, même si je ne me suis jamais vrai­ment senti capable de le réaliser. C’est ce qui m’a fait me sentir épuisée et vide après le titre, j’ai eu beau­coup de distrac­tions externes. Je suis fier d’avoir réorienté la situa­tion », a avoué la numéro 1 mondiale, sacrée à Wimbledon en juillet dernier.